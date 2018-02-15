Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu KARS



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’nin geliştirdiği yerli WhatsApp uygulamasının, takip edilmesinin, dinlenmesinin ve konuşmaların depolanmasının mümkün olmayacağını söyledi. Uygulamanın tamamen millî bir proje olduğunu belirten şu bilgileri verdi: “Biz bu sistemi öyle bir kriptoloji ile hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı bir sunucu marifetiyle irtibatlandırıyoruz. Bilgileri hiçbir şekilde depolamayacağız. Hiçbir şekilde sistemin müdahale etme şansı yok. Tamamen farklı bir yazılım. Şu anki yazılımla istesek de bu mümkün değil. Aradakilerin o kriptolojiyi çözme şansı yok. Çünkü biz sadece uçları irtibatlandırıyoruz. Başkaları giremez araya. Hackerler de dâhil bir çok kişiye güvenlik testi yaptırdık. Ayrıca sızma testleri yapıldı. Projeyi açıkladığımız andan itibaren dünyanın her yerinden sistemi kırmak için olağanüstü saldırılar oldu. Şu ana kadar hiçbir şekilde kırılmış değil ve arkadaşlarımız çok iddialı bu konuda.”



Arslan’ın verdiği bilgilere göre uygulama iki farklı isimle hizmet verecek. Kamu kurumları ve vatandaş için ayrı isim belirlenecek. Vatandaşa ücretsiz olacak uygulamadan kamu kurumları ise belirli bir ücret karşılığında yararlanabilecek. Arslan, isim alternatifleri üzerinde de çalıştıklarını ifade ederek, “Kabul gören bir isim olduğu için şimdilik PTT Messenger ismini tercih ettik. İstiyoruz ki bir amacı çağrıştırsın aynı zamanda akılda da kalıcı olsun. Yurt dışı telaffuzu da mümkün olsun. Messenger yabancı kelime, kısa öz Türkçe bir kelime olacak” dedi. PTT’nin vergi merkezi için de AR-GE çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Arslan, “Bu sistemi, bir çok ülke şimdiden istiyor. Bunun da sebebi şu: Dinlenemediği ve takip edilmediği için istiyorlar. Biz onlara bu sistemi satacağız yani. Bizim coğrafyamızdan da var talep. Özellikle PTT Dünya Posta Birliği dönem başkanlığını yürüttüğü için muhatapları ile görüşmelerinde anlatıyorlar ve duyulur duyulmaz talep geldi” diye konuştu.