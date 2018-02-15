Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı harekatını itibarsızlaştırmaya çalışan trollere sert çıktı. Sosyal medyada montajlar yaparak Türk askerinin sivilleri katlettiğini iddia edenleri “trol sürüsü” olarak tanımlayan Özlü, “Bu klavye şovmenlerinin yatacak yeri yok” dedi. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” Raporu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada kara propagandalara karşı fenomenlere de birlikte çalışma çağrısı yapan Bakan Özlü, şunları kaydetti: “Kahraman askerlerimiz, Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’e doğru ilerliyor. Ama içerideki veya dışarıdaki bir kısım kendini bilmezler, bazı münafıklar, sanal ortamda, sosyal medyada, montajlar yaparak, askerlerimizin sivillere saldırdığını iddia ediyorlar. Bu trol sürüsüne diyoruz ki Türk askeri dünya yıkılsa, masumun, sivilin, kadının, çocuğun ve yaşlının kanına girmez. Kendi canını verir ama masuma dokunmaz. O yüzden gerçeğe sahip çıkıp doğru olanı hep birlikte yönetemezsek, birileri bu gücü ihanetleri için yönlendirecektir. Buna izin vermeyeceğiz.” Dijitalleşen dünyada artık algı operasyonlarının askerî operasyonların önüne geçtiğine dikkat çeken Bakan Özlü, “Dördüncü sanayi devrimi dalga dalga yayılırken bu devrimin gerçekleri olan bilgi, iletişim ve otomasyon dünyasından geri kalamayız. Dünyanın kuralları dijital yazılırken politika ve stratejilerimizi, dijital dünyanın kurallarına göre güncellemeliyiz. Siber orduların, caydırıcı bir güç haline geldiği günümüzde eğer yerli ve milli ordularımızı oluşturamazsak gerçek anlamda bir iddia ortaya koyamayız. O yüzden Türkiye dijital atılım stratejisinde hızla yol alacak bir an önce dijital dünyaya damgasını vuracaktır. Dijitalleşen dünyada artık algı operasyonları askerî operasyonların önüne geçmiş bulunuyor. Bu operasyonların ana üssü artık bilişim ve medyadır. Ortalara saçılan kirli bilgiler dijitalleşen dünyada hızla yayılmakta ve önlem alınmazsa gerçeğin yerine geçmektedir” dedi.



BİLİŞİM STRATEJİK SEKTÖR

Bakan Özlü, artık bilişimin stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, Türk sanayisinin bilişimle büyüyebileceğini, reel sektörle bilişimi buluşturacak, bunların eşgüdümünü sağlayacak çok daha fazla platforma ihtiyacın bulunduğunu aktardı. Kamunun, şirketlerin, bilişim ve yazılım sektörünün çok daha fazla proje üretmesi gerektiğine işaret eden Özlü “Bakanlığımız öncülüğünde kurulan, Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu çalışmalarına devam etmektedir. Sanayide Dijital Dönüşüm Yol Haritamızı da yakında paylaşacağız” diye konuştu.

2023 hedefi 160 milyar dolar

TÜBİSAD tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu”na göre Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün 2023 yılında 160 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 2016 yılı rakamlarına göre sektörün 94,3 milyar TL büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “2016 yılı büyüme hızı yüzde 14,4, son 5 yıllık büyüme ortalaması ise yüzde 15 oldu. 2023 hedefine ulaşmak için 2016’da kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda büyüme hızını yakalamalıyız” diye konuştu.