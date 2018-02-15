Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışını Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın gerçekleştirdiği çağrı merkezi 200 kişiyi de istihdam sağladı. Yeni merkezle birlikte toplamda 1.050 istihdama ulaştıklarını belirten AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, “AssisTT, Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi olarak 10‘uncu yaşını doldurdu ve geldiğimiz noktada, bugün başta Türk Telekom olmak üzere, kamu ve özel sektörden ülkemizin göz bebeği pek çok şirkete bir dijital fabrika gibi hizmet veriyoruz. Erzincan’ın da AssisTT faaliyetleri içinde çok önemli bir yeri bulunuyor. Çağrı merkezimiz Sağlık Bakanlığı’yla birlikte geçen yıl Contact Center World yarışmasında dünya birincisi olduğumuz MHRS projesine de hizmet verecek. Bildiğiniz gibi aynı yarışmada, ‘dünyanın en iyi çağrı merkezi’ ve ‘dünyanın en iyi teknoloji inovasyonu’ kategorileri de dâhil olmak üzere toplam üç altın madalya kazanmıştık” dedi.