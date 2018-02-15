Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa katılmak isteyenler en geç 10 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek. Programa katılabilmek için üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak, ileri düzeyde İngilizce bilmek, online yapılan genel yetenek ve İngilizce sınavı ile video mülakat aşamalarını başarı ile geçmek gerekiyor. Başta mühendislik bölümleri olmak üzere her bölümden öğrenciye açık olan programda inovatif yaklaşımlar da aranan diğer özellikler arasında yer alıyor. Programa kabul edilen öğrenciler, yaz döneminde 2 ay staj yaparak danışmanları eşliğinde proje hazırlayacak. Stajlarını başarıyla tamamlayanlar ise Arçelik’te işe başlama şansına sahip olacak.