Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zirvede konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, banka olarak yapay zekanın sektöre getireceği köklü değişiklikler için hazırlıklar yaptıklarını belirterek, “Müşteriyle yapay zeka kullanılarak etkileşimde mutlaka konuşmaya veya yazışmaya dayalı diyalog bankacılığı dediğimiz kavramı ön plana çıkarmalıyız. İnsanlara sesiyle, yüzüyle ve söylediklerini anlayarak bankacılık yaptıramazsak, yapay zekayla müşteri etkileşimi kısmında eksik kalırız. Sesli asistanlar ve diğer akıllı sistemlerle bankacılık sistemini entegre etmeliyiz” diye konuştu. Yapı Kredi Bankası Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan da yapay zekanın bankacılık gibi birçok sektörün iş yapma şeklini etkileyeceğini vurguladı. Erdoğan, “Yapay zekada sesli etkileşimin gelişmesiyle birlikte çağrı merkezlerinin yapısı değişebilir” dedi.