Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YENİAD açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında 10 milyar dolarlık hedef doğrultusunda harekete geçen YENİAD’ın Sudan’a yaptığı çıkarmada Türkiye ve Sudan arasındaki ticaret hacmini geliştirecek önemli anlaşmalar yapıldı. 24 sektör temsilcisi ile gerçekleştirilen ziyarette inşaat, enerji, maden, ziraat ve makine üretimleri ile ortak yatırımlar gibi birçok alanda görüşmeler yapıldı. Bu yıl içinde başlaması planlanan çalışmaların 5 yıllık bir zaman diliminde bitirilmesi hedefleniyor. Sudan bakanlık yetkilileri ve iş adamları ile YENİAD üyeleri arasında 5 konsorsiyum olarak 1 milyar 200 milyon dolar değerinde ön anlaşmalar imzalandı.



BÜYÜK TÖREN

Verilen bilgiye göre, Türk iş adamları Sudan’da inşaat (yol, köprü, baraj, otel, okul, yurt), spor sanayi, kıymetli madenler, ziraat-gıda, eğitim, yazılım, enerji ve sulama faaliyetleri gibi alanlarda dev yatırımlar yapacak. İmza törenine Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Awad Al-Jaz ve Sudanlı yetkililer, hazır bulunurken, Türk tarafını Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, YENİAD Genel Başkan Vekili Harun Macit temsil etti.