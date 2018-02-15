Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankete katılan firmaların yüzde 77,2’si bu yıl ihracatın 2017’ye oranla artacağını öngördü. Bu iyimserlik seviyesi, son 5 yılın en iyi seviyesi olarak kayıtlara geçti. Anket sonuçlarına göre 394 firmanın 2017 son çeyreğine yönelik gerçekleşmeleri ile 2018’in ilk çeyreğinden beklentileri içeren anket sonuçlarına göre, firmaların yüzde 63,3’ü geçen yıl daha önce hiç ihracat yapmadığı ülkelere ihracat yaparken, yarıdan fazlası da birden fazla yeni pazara girdi. Firmaların 3’te birinden fazlası 2018’de istihdam sayılarında artışa kesin gözüyle bakıyor. Otomotiv sektörü AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımayı planlarken, gıdaya dayalı sektörler de Asya ve Uzak Doğu’yu radarına aldı. Yine ihracatçıların tahminlerine göre yıl sonunda doların 3,87 ve avronun 4,73 TL olması, büyümenin ise yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



2013’TEN BERİ EN İYİSİ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2013’ten beri yürütülen bu araştırmada, ilk defa bu kadar yüksek artış beklentisi oluştuğunu söyledi. Geçen yılın son çeyreğindeki araştırmada, artış bekleyenlerin oranının yüzde 49’da kaldığını hatırlatan Büyükekşi “Yılbaşındaki toplantıda ‘2018’de her ay rekor kırıp, kalıcı ve sürekli artışlara imza atacağımızı belirtmiştik. Ocaktaki yüzde 16,3’lük artış bu zincirin ilk halkası. Şubat ayında da yüksek oranlı artış gelebilir.” dedi. Enflasyon beklentisinin yüzde 11,7 olarak ifade edildiğini de belirten Büyükekşi, kendi tahmininin tek hane olduğunu ifade etti.

Otomotiv için sıra Amerika’da

Bazı sektörlerin başarılı oldukları pazarlarda derinleşmesinin yanı sıra yeni pazarlara açıldığını, otomotivin AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımaya kararlı olduğunu söyleyen Büyükekşi, “Çelik sektörümüz ABD’ye gözünü dikti. Gıdaya dayalı sektörlerimiz ise Orta Doğu ve Rusya’nın ardından Asya ülkelerini, Uzak Doğu’yu radarlarına aldı. İhraç pazarlarını çeşitlendirme çalışmalarımız nihayet meyvelerini veriyor. Bu yıl 30 yeni ülkeye gideceğiz.” dedi.