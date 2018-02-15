Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 2017 verilerine göre geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye’de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 11 bin 512 lira oldu. Türkiye’deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43’ü ise İstanbul’da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da, geçen yıl toplam 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Sahip olduğu nüfusla 129 ülkeyi geride bırakan İstanbul’da, kişi başına tasarruflar da 26 bin 658 liraya ulaştı. Kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan kent bin 341 lirayla Muş oldu.