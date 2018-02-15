Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Gayrimenkul sektöründe 50 yıldır faaliyet sürdüren Aşçıoğlu, 2018’de toplam 630 milyon liralık 2 yeni yatırıma imza atacak. Sarıyer’de müstakil konut geliştirmeyi planlayan şirket, Merter’de de hastane, üniversite ile ticari birimlerden oluşan yapıları devreye alacak. 2017’de ulaştığı hedefleri ve 2018 yılına dair yatırım planlarını konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, söze gayrimenkul sektörünü değerlendirerek başladı. Aşçıoğlu, 2017 yılında hem hükûmet tarafından atılan adımlar hem de sektör oyuncularının özverili çalışmaları çerçevesinde 1,4 milyon adet satış oranıyla rekor kırıldığını belirtti.



YÜZDE 8 KDV YARARLI OLUR

Aşçıoğlu, gayrimenkul sektörünün gösterdiği bu başarı ivmesinin sürdürülebilir olması için alınması gereken önlemleri de sıraladı. Oyuncuların nefes alabilmesi için konut satışlarında KDV oranının 2017 yılında olduğu gibi yüzde 8 olarak uygulanmasında yarar gördüklerinin altını çizen Aşçıoğlu “Tüketicilerin daha kolay konut edinebilmeleri için devlet arsa maliyetlerine el atmalıdır. Sene sonunda bir daha rekor kırılabilmesi için yabancı yatırımcıların varlığı artırılmalı. Mevcut konularda çözüm sağlanabilirse sektör, 2018’de de ok gibi fırlayacaktır” dedi.

Türkiye’nin önüne gelenin inşaat yapabileceği bir ülke olmaktan çıkarılması gerektiğine de vurgu yapan Aşçıoğlu “İnşaatçılar korkmaya başladılar. Neden? Çünkü herkes bu işe giriyor. Müteahhitlik çok önemli ve hassas bir yapıya sahip. Beyin cerrahı gibi proje geliştiricisinin de sektörde son derece ciddi iş bilirliğe sahip olması lazım. Bunların hiç biri adamda yok ama para var. Cahil cesaretine sahip. Müteahhitlerin bitirdikleri projeler kıstas alınarak, sınıflandırılması gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’de hâlihazırda 350 bin kayıtlı müteahhitlik faaliyeti yürüten firma olduğu bilgisini veren Aşçıoğlu, bunun yüzde 75’inin zaman içerisinde sektörde tutunamayacak duruma geleceği öngörüsünde bulundu.

FİKİRTEPE DERS OLSUN

Fikirtepe’de 2011’de başlayan dönüşüm süreci binlerce vatandaşı mağdur etti. Bölgede 35 bin konut, 2 bin 500 ticari alan yapılması beklense de kimi firmalar için işler beklendiği gibi gitmedi. İflas eden müteahhitlerin projeleri için Bakanlık devreye girdi. Konuya dair görüşlerini sorduğumuz Yaşar Aşçıoğlu, şunları dedi: “Ders niteliğinde bir olay. Firmalar, Fikirtepe mantıksız oranlar sundular. Bu oranlar emsal olmamalı. Bakanlık da ‘biz yaparız’ diyerek, cesaret vermemelidir. Bu vatandaşlarda ‘proje bitirilemez ise Bakanlık gelip, tamamlar nasıl olsa’ mantığını doğurur.”

CİRO HEDEFİ 250 MİLYON

Markalarının 2017 yılında sergilediği performansa değinen Yaşar Aşçıoğlu, geride bıraktıkları 50’nci yıllarında Selenium Ataköy ve Selenium Retro projelerinde yaşamın başladığını aktardı. Aşçıoğlu “Geçtiğimiz yıl toplam 228 milyon TL ciro elde ettik. Böylece, 2016 yılına oranla 2017 yılında yüzde 7 büyüme kaydettik. Yeni yılda Selenium markasını toplam 630 milyon TL yatırımla Merter ve Sarıyer gibi İstanbul’un farklı bölgelerine taşıyacağız. 250 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle sene sonunda yüzde 9 oranında büyümüş olacağız” dedi.

2019’UN PLANI BİLE HAZIR

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu da Dubai’de inşası devam eden Midtown Selenium by Deyaar’da satışların yüzde 30 seviyesine ulaştığını ve projenin 2019 yılı Eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını anlattı. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu ise şirketlerinin 2019 yılı için de yatırım hazırlığında olduğunu paylaştı. İrfan Aşçıoğlu “Beykoz’da ortağımız Yılsan’la Sırmakeş’in arazisi üzerine kat karşılığı modeliyle 1,2 milyar TL yatırımla bir konut projesi için anlaşmayı yaptık, projelendirme çalışmalarımıza şimdiden başladık” dedi.