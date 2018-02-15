Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun Marka Gücü Endeksi (BSI), bankanın sürekli gösterdiği güçlü finansal performans ve uluslararası genişlemesi sayesinde 100 üzerinden 76,4’ten 78,4’e yükseldi. QNB; Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler ve Singapur’daki büyük bankaları da geride bırakarak Güney Doğu Asya’daki (SEA) ikinci en değerli banka konumuna ulaştı. AA+ kredi notunu da koruyan QNB Grup, müşteri tabanını genişletmeye ve markasını güçlendirmeye devam ediyor. QNB Grubu’nun 2017 yılı net kârı, önceki yıla göre yüzde 6 artış göstererek 3,6 milyar dolar, aktifleri ise yüzde 13 artışla 223 milyar dolar olarak gerçekleşti. QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish, 2018’de Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankası seçilmek ve Güney Doğu Asya’nın ikinci en değerli bankacılık markası haline gelmenin vizyonlarının, stratejilerinin, uygulamalarının ve güçlü sonuçlarının gerçek bir göstergesi olduğunu belirtti.