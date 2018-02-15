Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapı Kredi Private Banking, “Özel Bankacılıkta En İyi Hizmet”, “Özel Bankacılıkta En İyi Filantropi Hizmeti” ve “Uluslararası Müşterilere En İyi Hizmet” kategorilerinde Türkiye birincisi seçildi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi Private Banking’in, Türkiye’de ilk kez gayrimenkul, miras, vergi, eğitim, filantropi ve sanat danışmanlığı hizmetlerini hayata geçirdiğini belirtti. Ülgen, Yapı Kredi olarak Özel Bankacılık müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini, kendilerine özel olarak atanmış portföy yönetmenleriyle gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda iştirakleri olan Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla müşterilere entegre varlık yönetimi sunduklarını bildirdi.