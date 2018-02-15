Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında 7 trilyon lira olan İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9,5 trilyon liraya ulaştı. ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, son yıllarda gayrimenkulde yaşanan artışın medyanın da gündeminde olduğu belirlendi. İstanbul’un her ilçesinde yer alan mahalleler üzerinde TUVİMER tarafından yapılan araştırmada, İstanbul’un en değerli ilçesi Kadıköy olurken, arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 lira olarak kaydedildi. Kadıköy’ü 18 bin 457 lira ile Zeytinburnu takip ederken, bu ilçeleri ortalama metrekare fiyatları 15 bin 743 lira olarak Bakırköy, 14 bin 987 lira olarak Beşiktaş, ve 14 bin 846 lira olarak Fatih ilçesi izledi. Buna karşın ortalama arsa metrekare değeri bin liranın altında kalan ilçeler; Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy olarak belirlendi.