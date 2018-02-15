Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, New York'ta düzenlenen Para Aklamayla Mücadele ve Finansal Suçlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dijital para birimlerine yönelik regülasyonların güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Son yıllarda, terör gruplarının, suç örgütlerinin ve Venezuela gibi baskıcı rejimlerin dijital para birimlerine yöneldiğine dikkati çeken Mandelker, bu alandaki regülasyon eksikliğinin yasa dışı kullanımı kolaylaştırırken, para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

Mandelker, Kuzey Kore, Hizbullah ve İran'ın dijital para birimlerini yasa dışı faaliyetleri için kullanan aktörler arasında bulunduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Uluslararası partnerlerimizi, dijital para birimlerine yönelik düzenlemeleri güçlendirmeye teşvik ediyoruz. Dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliği, yasa dışı finansman risklerini kötüleştiriyor. Şu an dünyada Japonya ve Avustralya ile birlikte dijital para birimlerini, para aklama ve terör finansmanına karşı denetleyen birkaç ülkeden biriyiz. Ancak birçok ülkenin aynı şeyi yapması gerekiyor."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanmasının kripto paralara yönelik en büyük risklerden biri olduğunu söylemişti.

G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret eden Mnuchin, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak." ifadelerini kullanmıştı.