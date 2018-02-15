Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalkınma Bakanı Elvan, yaptığı konuşmada, "ABD ile ilişkilerde kritik bir süreçteyiz. Terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız. Tutumlarında bu yönde değişiklik olursa memnuniyet verici olur." dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı

Bakan Elvan, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Bütçeyi, operasyonu dikkate alarak hazırladık. Operasyonun mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak." diye konuştu.

Cari açık rakamları

Kalkınma Bakanı Elvan cari açık rakamlarına ilişkin "Endişe içinde olmamız gerektiğini düşünmüyorum. İthalat kalemlerine baktığımızda yatırım veya ara malı oranının fazla olduğunu görüyoruz. Yatırım malı oranının yüksek olması bizi tedirgin etmemeli. Bu yatırımlarla neticede ihracat gerçekleştirilecek." dedi.

11. Kalkınma Planı

Bakanı Elvan "Önümüzdeki hafta çarşamba, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla 11. Kalkınma Planı'nın lansmanını yapacağız." diye konuştu.