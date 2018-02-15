Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-devlet uygulamasında geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yeni hizmet büyük ilgi görmüştü. Aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan e devlet soy ağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Başvuru sonrası hazırlanacak soyağacı belgesi, cep telefonu veya e-mail aracılığıyla talep sahibine bildirilecek. Soy ağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe ilk girdiğinde sosyal medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi. Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaştı.

SOYAĞACI UYGULAMASI YENİDEN AÇILDI

14 Şubat 2018 Çarşamba akşam saatlerinde soyağacı uygulaması yeniden açıldı. Aşırı yoğunluk yaşandığı için sitemde değişiklikliğe gidildi. Yeni düzenlemede soyağacı talebinde bulunanlara hazırlanan belge cep telefonu veya e-mail aracılığıyla bildirilecek. e-devlet sitesinde soyağacı başvurusu sonrası, "Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır." bilgisi paylaşılıyor.

SOY AĞACI SORGULAMA ÖĞREN



E DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor. Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor.





SOY AĞACINDA YAŞADIKLARI ŞAŞKINLIĞI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

E-DEVLET SOY AĞACI UYGULAMASINDA 1800’LÜ YILLARDA DOĞAN VATANDAŞLARIN BİRÇOĞU İÇİN ‘SAĞ’ BİLGİSİ VERİLİYOR

E-Devlet soy ağacı sorgulama uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-Devlet'e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. 1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.







