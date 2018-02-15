Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili aradıklarınız burada. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto için artık saatler kaldı. 2 haftadır devreden ve geçen hafta 3.925.073,23 TL ikramiye rakamına ulaşan Süper Loto'nun bu hafta ne kadar ikramiye vereceği, hangi numaraların çıkacağı, çekiliş sonuçlarına ve canlı çekilişine buradan ulaşabilirsiniz. Her hafta zengin olma hayalinin kurarak Süper Loto gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan talihliler, bu hafta da Süper Loto çekilişine dahil olmak için bilet gişeleri önünde kuyruklar oluşturdu. Büyük ikramiyenin hangi ile çıkacağı, hangi numaralar olacağı bu akşam belli olacak. Sizler de Milli Piyango İdaresi üzerinden oynadığınız Süper Loto kuponlarında çıkan numaraları haberimizde yer alan linkten takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları için tıklayın

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki binasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto sonuçları MPİ internet sitesinde saat 21.45'tan itibaren duyuruluyor.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Pİyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 6 bilen talihli çıkana kadar büyük ikramiyenin devri devam eder.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 şeklinde...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ GEÇEN HAFTA SONUÇLARI: 03 - 15 - 20 - 30 - 40 - 52

Süper Loto'nun geçen haftaki çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruş, 6 bilen çıkmayınca 9. devrini gerçekleştirdi. 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 bin 70 kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.

İşte 4 Ocak 2018 Süper Loto ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 9. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21.785.963,48 TL

5 bilen kişi sayısı : 100 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.380,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.648 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,70 TL

3 bilen kişi sayısı : 149.148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

-(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

-(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

-(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.