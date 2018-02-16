Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik

Merter Sanayici ve İşadamarı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, tüm iş adamlarının böyle sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Güce “Bu işin gerçekten çok önemli olduğunu düşündük. Bir çocuğu sevindirmek kadar güzel bir şey yoktur. İş adamlarının tek şeyi para kazanmak olmamalı” ifadelerini kullandı. Zeynep Karagöz ve arkadaşları tarafından kurulan Robotel Türkiye Derneği, yurdun dört bir yanından aldığı desteklerle kişiye özel ücretsiz mekanik eller üretiyor.