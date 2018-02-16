Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerini tek taraflı sürdürmeye çalışmasına tepkiler büyüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye’nin barış ve huzur öncelikli yaklaşımı, hiçbir zaman pasiflik olarak görülmemelidir. Adada tarafların huzur ve refahı için ortaya konulan bu yaklaşıma rağmen bugün karşılaştığımız fotoğraf, bir oldu bitti çabasıdır” dedi. Son dönemde Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Bakan Albayrak “Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır. Deniz yetki alanlarımız sınırları içinde, önümüzdeki dönemde daha etkili bir sismik ve sondaj faaliyeti göstermekte kararlıyız. Kıbrıs meselesinde ilk günden beri sağduyu ile yapıcı ve adil bir çözüm için sorumluluk alan bir politika yürütülmektedir. Ancak Kıbrıs Türkleri, adanın zenginliklerinin paylaşılmasında yok sayılacaksa, Türkiye bunun sonuna kadar karşısında olacaktır.. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ve uluslararası hukukla bağdaşmayan parselleme çabası kabul edilemez” diye konuştu.

Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgedeki tabii kaynaklar için Türkiye’nin en büyük pazar konumunda bulunduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: Bu kaynakların arz güvenliği konusunda da Türkiye önemli bir güzergâhtır. Türkiye, TANAP ve TAP ile Hazar’daki tabii kaynakların dünya piyasalarında taşınmasında ne kadar büyük önem arz ediyorsa, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların Avrupa ve dünya pazarlarına taşınması için de en makul ve en rasyonel alternatiftir. Tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyorum. Gelin bu fırsatları iyi kullanalım. Bölgedeki ihtilafları, belirsizlikleri daha da artıracak gerilimler yerine, kazan-kazan usulünü uygulayalım.

TANAP'IN YÜZDE 95'İ

Enerji Bakanı Albayrak, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülkenin hayata geçirdiği projeler ele alındı. Aliyev, TANAP Projesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu, yakın zamanda Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın bu hatla aktarılacağını bildirdi. Aliyev “Şahdeniz 2 yatağında çalışmaların yüzde 99’u, Güney Kafkasya Boru Hattı’nın yüzde 95’i, TANAP’ın yüzde 95’e yakını tamamlandı. TAP’da ise çalışmaların yaklaşık yüzde 66’sı gerçekleştirildi. Kanıtlanmış doğalgaz rezervimiz 2,6 trilyon metreküptür. Azerbaycan, güvenilir ortak olacaktır” ifadelerini kullandı. Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru’nun önemli safhalarının tamamlandığını ifade eden Bakan Albayrak da, projenin 45 milyar doları aşan yatırımla, büyük bir değer zinciri oluşturduğunu söyledi.