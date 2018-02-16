Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel

Avrupa solo beyaz eşya pazarının lideri Beko 2014 yılından bu yana sürdürdüğü FC Barcelona sponsorluğunu, 2018-2019 sezonundan itibaren üç sezon daha uzattı. 57 milyon avroluk anlaşma kapsamında Beko logosu Barcelona formasının sol omzunda yer almaya devam ederken, aynı zamanda FCB’nin Resmî Antreman ve Resmî Ev Aletleri Ortağı oldu. Böylece Beko, Rakuten ve Nike’ın ardından Barcelona’nın global üç ana sponsorundan biri hâline geldi. Anlaşma kapsamında Barcelonalı yıldız futbolcular Beko markalı ürünlerin reklam kampanyalarında da boy gösterecek. Camp Nou’da düzenlenen imza töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç “Geride bıraktığımız dört yılda son derece verimli bir iş birliğine imza attık. FC Barcelona sportif başarısını istikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global marka pozisyonunu dünya çapında güçlendirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun temsil ettiği değerleri attıkları her adıma taşıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal katma değeri artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

STRATEJİK ORTAKLIK

FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise sponsorluk anlaşmasını stratejik ortaklık olarak değerlendirdi. Bartomeu, “Bugün lider küresel bir marka olan Beko ile stratejik bir ortaklığa imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2014’ten bu yana samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş birliği geliştirdik. Kulübümüzün bu dönemde kaydettiği sportif başarılar ve küresel etkileşimde Beko’nun da önemli rolü var. Sonuç olarak Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana sponsorluğumuzu üstlendi. Bu süreç büyük gayrimenkul projemiz Espai Barça ile birlikte pozisyonumuzu dünya genelinde daha da güçlendirecek diğer stratejik projeler için de önemli bir adım” dedi.

GERARD PİQUE İLE BİRLİKTE OBEZİTEYE KARŞI SAVAŞACAK

Beko ve FCB’nin kısa süre önce duyurduğu küresel sosyal girişimi ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ (Eat Like a Pro) projesi de yeni sponsorluk döneminin temel odaklardan biri olacak. ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ girişimi, çocukların hayran oldukları sporcuları örnek alarak sağlıklı beslenmelerini ve sporu hayatlarının bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda FCB’nin yıldız oyuncusu Gerard Pique ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ projesinin kampanya elçisi olacak. Obezitenin küresel bir sorun hâline geldiğini belirten Gerard Pique, “Sağlıklı beslenme ve doğru egzersiz hem profesyonel bir sporcu hem de iki çocuk babası olarak hayatımda çok önemli bir yere sahip. Çocukluk dönemi obezitesi endişe verici boyutlara ulaştı. Mevcut eğilim devam ederse, bu sorun katlanarak büyüyecek. Beko ve kulübümün küresel çapta başlattığı bu kritik mücadelenin parçası olmaktan onur duyuyorum” dedi.

İMZALAR CAMP NOU'DA ATILDI

Camp Nou’daki imza töreninde Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve Gerdard Piqué’nin yanı sıra, Koç Holding AŞ Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik AŞ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ve Arçelik AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Özbil hazır bulundu.

ANTREMAN FORMASINA İLK BEKO GİRDİ

Barcelona, Resmî Antrenman Ortaklığı ile ilk defa bir markanın logosunu antrenman formasının ön tarafına aldı. Beko aynı zamanda antrenman formalarının arka tarafında yer alacak. Sponsorluk anlaşması 3+1 yıl olarak uygulanacak. Duruma göre 1 yıl uzatılabilecek.