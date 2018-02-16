Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Teknogirişim Sermayesi Desteği ile stratejik öneme sahip teknoloji alanında gençlerin önünü açılarak 150 bin liraya kadar destek verilecek. BİGG (Bireysel Genç Girişim) adı verilen çalışma kapsamında 6 alanda destek sağlanacak. Bu anlar ise enerji ve temiz teknolojiler, akıllı ulaşım, ileri imalat ve Sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme olarak belirlendi. Çağrı kapsamında başvuruların alınmaya başlanırken 2 Mart’a kadar devam edeceği belirtildi. Programa ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek üniversite öğrencileri ile yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabilecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimler ise temmuz ayında ilan edilecek. Destek başlangıç tarihi ekim ayını bulacak. Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti ise 150 bin lira olarak belirlendi. Geri ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği kapsamında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin yüzde 40’ı ilk ödeme olarak, yüzde 40’ı ara ödeme olarak ve varsa kalan ödeme proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacak.