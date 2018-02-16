Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarında sevindiren düşüşü açıkladı. Buna göre 2017’nin kasım ayında işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında yüzde 12,1 olan işsizlik oranında böylece 1 yıl içinde 1,8 puanlık düşüş gerçekleşmiş oldu. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZ AZALDI

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Gençleri işe alanlara verilen ekstra destekler ve pozitif ayrımcılık, eğitimli ve genç nüfustaki işsizlikte önemli düşüşü beraberinde getirdi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 oldu.

İŞGÜCÜNE KATILIM %52,8

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6’sı tarım, yüzde 19,2’si sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 54,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı. İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.

BÜYÜMENİN İSTİHDAMA ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’nin 2017’nin ilk 2 çeyrekte yüzde 5’in üzerinde, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 gibi yüksek bir büyüme gösterdiğini hatırlatan ekonomistler, işsizlik rakamlarındaki düşüşün, bu büyümenin yansıması olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin etkisinin istihdam piyasasında başlayan iyileşmeyi güçlendireceği sinyali verdiğini hatırlatan Bürümcekçi “Bu yıl ocak-kasım döneminde kümülatif istihdam artışı 1 milyon 846 bin kişi ile geçen yıl aynı dönemindeki 619 bin artışın belirgin üzerine çıkmış durumda.” dedi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da olumlu görünümün devam ettiğini, bunda güçlü büyümenin etkisi olduğunu ifade ederken, tarım dışı istihdamdaki artışın ekonominin ek istihdam sağladığını gösterdiğini ifade etti. Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da “İşsizlik rakamlarının, normalde mevsimsel etkilerle yükselmesini bekleyebileceğimiz bir dönemde iyi olduğunu söylemek mümkün.” diye konuştu.

İSTİHDAMDA BAŞARI HİKÂYESİ YAZIYORUZ

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin istihdamda büyük bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek “Bu sene büyümenin program hedefleri doğrultusunda gideceğini varsayarsak, biz işsizlikte de tek haneye ineceğiz.” dedi. Geçen sene 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulunduğunu belirten Şimşek, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesinin, 1 milyon 950 bin kişiye iş bulduğuna dikkati çekti. Şimşek “Bu muazzam bir başarı.” ifadesini kullandı. Dünyada istihdam artışında Türkiye’nin ilk 3’lerde olduğuna işaret eden Şimşek, çok ciddi bir performans sergilendiğini dile getirdi.

BÜTÇE ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Ocak ayı bütçe verilerine de değinen Şimşek, geçen yıl ekonomiyi desteklemek için birçok tedbir aldıklarını, vergi indirimlerine gittiklerini, Kredi Garanti Fonunun (KGF) çok büyük ölçekte devreye girdiğini hatırlattı. Bütün bunlara rağmen hedefleri tutturmakla kalmayıp çok daha iyi performans gösterdiklerini, genel devlet açığını çok düşük beklediklerini belirten Şimşek, “Türkiye, 2018 yılında da inanıyorum ki hedeflerini tutturacak. Karşı karşıya kalabileceğimiz dış dünya kaynaklı şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bütçemiz.” diye konuştu.