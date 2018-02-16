Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Nami, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ı makamında kabul etti.

Kanbay’a ve beraberindekilere ziyaret nedeniyle teşekkür eden Nami, Türkiye ile iş birliklerine her zaman çok önem verdiklerini söyledi.

Nami, "Türkiye'nin verdiği güçlü destek KKTC ekonomisi için hayati önemi haiz." dedi.

KKTC ekonomisinin büyümesi ve halkın hak ettiği refah seviyesini bir an önce sağlayabilmek için iş birliklerinin artarak devam etmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Nami, Türkiye ile KKTC arasında çok derin ekonomik bağlar bulunduğunu aktardı.

Nami, ilişkileri aldıkları noktadan çok daha ileriye taşımanın görevleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kanbay ise Nami’yi yeni görevi dolayısıyla kutlayarak, Türkiye’nin, yapacağı işlerde her zaman yanında olacağını ifade etmeye geldiklerini söyledi.

Kanbay, “Sizlerle birlikte en güçlü şekilde çalışmaya hazır olduğumuzu biliniz." ifadelerini kullandı.