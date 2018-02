Türkiye Gazetesi

Almanya'da en hızla büyüyen Franchise sistemi haline gelen Coffee-Bike, mobil bir kahve dükkanında geleneksel değerlerle modern yaşam tarzını bir araya getirmeyi başardı.

Coffee-Bike kendine yeten işletim sistemi sayesinde AVM, petrol ofisleri, meydanlar, üniversiteler gibi her türlü lokasyonda kabul görüyor. 24 ülkede yayılmış ve hızla dünyaya açılan Coffee-Bike, şimdi Türkiye'de; tüm sene boyunca soğukta ve sıcakta her yerde her türlü hava koşullarında hizmede devam edecek.

Az sermaye ile çok kazanmak; organik, lezzet, otantik, hijyenik bakımdan Türkiye'de ilk ve tek olan Coffee-Bike, az sermaye ile çok kazandıran yapısı ile Türkiye'ye giriş yaptı.