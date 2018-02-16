Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen İhracatçılarla İstişare Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla Ankara Marriott Hotel'de yapıldı.

Büyükekşi, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ihracatına verdikleri destekler ve ihracatçıların sorunlarına getirdikleri çözümlerden dolayı tüm bakanlara teşekkür ederek, 2017'nin ülkenin ihracatı ve ekonomisi açısından son derece güzel geçtiğini söyledi.

"İKİ SORUNUMUZDAN BİRİ ÇÖZÜLDÜ"

Atılım yılı ilan ettikleri 2017’yi hedeflerini aşarak 157,1 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu başarıda bizi her zaman dinleyen, ihracatçıların taleplerini değerlendiren, sorunlarımızı süratle çözen Ekonomi Bakanımız ve hükümetimizin katkısı oldukça büyük. 2 yıl önce, Başbakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklara iletmiş olduğumuz 210 sorunluk bir talep listemiz vardı. Bunların 101'i kısmen veya tamamen çözüldü. Yani 2 yıl içinde ihracatçılarımızın iki sorunundan birisi çözülmüş oldu. Bu oran, ihracata verilen önem açısından son derece sevindirici. Çözülen sorunlar ihracatımızın özellikle bir adım daha ileri gitmesi açısından son derece kıymetli."

Büyükekşi, ihracata verilen desteklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, bu desteklerden bazılarının ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi, bütçede ihracatçılar için sağlanan desteğin 3 katına çıkarılması, Eximbank sermayesinin 3 katına çıkarılması, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve e-ticaret sitelerine verilen destekler olduğunu anlattı.

"169 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ AŞACAĞIZ"

Büyükekşi, 20-30 yıldır çözüm bekleyen, ihracatçıların önünde engel teşkil eden konular olduğuna işaret ederek, çözülemez denilen birçok sorunun bu süreçte hızla sonuca ulaştırıldığını aktardı. Büyükekşi, "Nasıl geçen yıl ihracatta atılım yılı dediysek, 2018 için de rekorlar yılı diyoruz, 169 milyar dolarlık hedefi aşıp, 170-175 milyar doları hedefliyoruz." dedi.

Büyükekşi'nin açıkladığı TİM'in hükümetten 4 talebi ise şöyle:

- Gümrüklerde fazla mesai ücreti kaldırılmalı.

- Firmalara, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için danışmanlık desteği sağlanmalı.

- İhracata devlet destekleri, vergi hesaplamalarından istisna tutulmalı.

- İstanbul’da uluslararası standartlara uygun bir fuar alanı olmalı.