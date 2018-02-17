Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve GAN Türkiye Üye Şirket Ceo’ları Toplantısı dün İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıda Genel Müdür Uzunkaya ve TİSK Başkanı Kudret Önen arasında işbirliği protokolü imzalandı. Açılışta konuşan Uzunkaya “Önceki gün Kasım ayı TÜİK verileri açıklandı. Bunca zorluklara bunca badirelere rağmen hep birlikte bir tarih yazdık. İşsizlik oranımız 1,8 oranında azaldı. Bir önceki yıla oranla iş gücü piyasamıza katılım oranına 1 milyon 909 bin insan ilave oluyor ve biz 1 milyon 448 bin insanın istihdamını gerçekleştiriyoruz. İstihdam oranımızı 1,5 oranında arttırıyor, işsizliğimizi aşağı çekiyoruz” diye konuştu.