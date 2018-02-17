İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve GAN Türkiye Üye Şirket Ceo’ları Toplantısı dün İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıda Genel Müdür Uzunkaya ve TİSK Başkanı Kudret Önen arasında işbirliği protokolü imzalandı. Açılışta konuşan Uzunkaya “Önceki gün Kasım ayı TÜİK verileri açıklandı. Bunca zorluklara bunca badirelere rağmen hep birlikte bir tarih yazdık. İşsizlik oranımız 1,8 oranında azaldı. Bir önceki yıla oranla iş gücü piyasamıza katılım oranına 1 milyon 909 bin insan ilave oluyor ve biz 1 milyon 448 bin insanın istihdamını gerçekleştiriyoruz. İstihdam oranımızı 1,5 oranında arttırıyor, işsizliğimizi aşağı çekiyoruz” diye konuştu.
1,5 milyon kişi istihdam edildi
17.02.2018 - 03:07 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletçe seferber olunduğunu belirterek “Başarılmaz denilen başarıldı ve 1,5 milyon kişi istihdam edildi. İŞKUR geçen yıl, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdi” dedi.
Etiketler : İŞKUR,istihdam,
544248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/544248.aspx
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