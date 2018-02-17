Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlayan yerli otomobil çalışmaları son hızla devam ediyor. ‘Türkiye’nin Otomobili’ni yapacak 5 babayiğitten ilk resmi açıklama geldi. TOBB koordinasyonunda Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’in güç birliğine vardığı projede Türk halkının beklentilerine cevap verebilecek bir otomobil tasarlanması için çalışmaların şekillendirildiği belirtildi.



TRENDLERİ İZLİYORUZ

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adı altında başlatılan çalışmalar hakkında yapılan resmî açıklamada şu görüşlere yer verildi: İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz proje ofisinde operasyonların günlük yönetimi ve takibini yapıyoruz. Farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekip ile çalışıyoruz. Teknik ve finansal analiz çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de Türk halkının görüş ve beklentilerine göre ‘Türkiye’nin Otomobili’ni tasarlamanın birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüyoruz. Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.



ÖN SİPARİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada, üretilecek araca şimdiden yoğun talep gelmesinden memnuniyet ve gurur duyulduğu ancak şu aşamada bir ön sipariş alma durumunun söz konusu olmadığı belirtildi. Üretim yeri kararının ise yapılmakta olan teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasından sonra verileceği ifade edildi. Ayrıca, OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması gerektiği kaydedildi.

2019’DA İLK PROTOTİP 2021’DE SERİ ÜRETİM

Üç fazdan oluşan ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi; 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlanıyor.

Proje, orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak.

Otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılacak.

Yerli marka araçların ilk model üretimleri 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda da seri olarak planlanıyor.

Elektrikli yerli araçların dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.