Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularına iş sağlamak amacıyla bisiklet üretim atölyesi kuran makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengün, elektriklilerini de imal ettiği 15 farklı bisiklet modelinin 6 ülkeye satışını gerçekleştiriyor. BNB Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Şengün, engellilerin kendilerine iş ihtiyacından bahsettiğini ifade ederek “İtalya ve İspanya’da 4 tekerlekli elektrikli aile bisikletlerini, engelliler kullanıyordu. Bu projeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na sunduk. Ardından hizmete başladık ancak dışarıdan temin ettiğimiz bu bisikletlerin arızaları çoğaldı” dedi. Piyasada daha iyi 4 tekerlekli elektrikli bisikletleri araştırdıklarını anlatan Şengün, daha sonra bu sektöre girmeye ve üretim atölyesi kurmaya karar verdiğini kaydetti. İlk yaptıkları üretimin arazi denemesinde başarılı sonuçlar elde ettiğini dile getiren Şengün, daha sonra elektrikli ve pedallı bisikletler üreterek piyasaya sunduklarını bildirdi.



300 KG YÜK TAŞIYOR

Şengün, şu anda aralarında elektriklilerin de bulunduğu 15 farklı bisiklet modelinin üretimini yaptıklarını aktararak, şu bilgileri verdi: “Yeni geliştirdiğimiz elektrikli bisiklet taksi, bisiklet statüsünde ve insan gücüyle çalışıyor. Gücün yetmediği noktada elektrik motoru devreye girerek daha uzak mesafeleri ve rampaları katetmenizi sağlıyor. Bu bisiklet, 2 yolcu ve bir sürücü olmak üzere 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Yüzde 10 eğimi tırmanabiliyor. Dış tarafı polyester malzemesinden tasarlandığı için de mukavemetli yapısı var.”