Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detur CEO’su Firuz Bağlıkaya’nın ardından Dünya Sağlık Turizm Konseyi eski Başkanı Emin Çakmak da TÜRSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy’a rakip olduğunu açıkladı. İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında hedeflerini anlatan Başkan Adayı Çakmak, tamamı ulusal turizm hedefleriyle Türkiye’yi 2050’ye hazırlayacaklarını söyledi. Turizmin ve Türkiye’nin geleceğini kurtaracak 154 proje ile yola çıktıklarını belirten Çakmak “76 milyar dolar cari açığı bizler kapatacağız ve her yıl ülke ekonomimize 30 milyar dolar rezerve bırakacağız. 50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri için çalışacağız” dedi. TÜRSAB 23. dönem başkan adaylarından Hasan Erdem de seçilmeleri halinde güçlü bir e-Portal oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Erdem, “Millî ‘Booking’ oluşturmayı istiyoruz” diye konuştu.

