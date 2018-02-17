Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava aracı ANKA ve T625 Genel Maksat Helikopteri ile Singapur Airshow’a katıldı. Asya’nın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Singapur Airshow’da söz konusu araçların maketlerini sergileyen şirket, standında bölge ülkelerinin üst düzey delegasyonlarını ağırladı. Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten TAI fuarda, ANKA başta olmak üzere bu yıl ilk uçuşunu yapması beklenen T625 Genel Maksat Helikopteri için de temaslarda bulundu. TAI yetkilileri, Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerin devam ettiğini vurgularken, Malezya ve Endonezya ile de ANKA’nın ele alındığını belirtti. Özellikle Malezya ile ANKA görüşmelerinde önemli mesafe katedildiğini dile getiren kaynaklar, Singapur’da ATAK ve ANKA’nın yanı sıra T625 helikopteri konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını anlattı.