Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmanın yöneticisi Thomas Damitz, yerli otomobilde kullanılması muhtemel bataryalar konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yapıldığını söyledi. Damitz, bu teknolojinin akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabileceğini anlattı. Qingdao Desten Science Türkiye ve Orta Asya Sorumlusu Ferhat Aydın da söz konusu teknolojinin dünyada bir “ilk” olduğunu dile getirdi. Aydın “Taksi, otobüs veya tırlara uygulanan 200, 500 veya 700 kilovatlık batarya paketleri, 5 dakikanın altında bir sürede dolabiliyor. Şarj işlemi esnasında batarya ısısı 25-38 derecede seyrediyor” diye konuştu.