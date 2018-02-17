Söz konusu bütçeden 16’sı yerli kömür, 11’i doğalgaz kullanarak elektrik üreten 27 santral yararlanacak. Bu kapsamda, her ay santrallere ödenecek destek miktarı piyasa takas fiyatı, üretim maliyetleri ve üretim miktarlarına göre değişecek. Kapasite mekanizması kapsamında öncelikli olarak yerli kömür santrallerinin hak ettiği ödeme yapılacak. Toplam bütçe içinden yerli kömüre ödenen miktar çıkarıldıktan sonra kalan kısım verimlilik ve gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadıklarına bakılarak doğalgaz ve diğer santrallere ödenecek.
Kömürden elektriğe 1,3 milyar lira destek verilecek
17.02.2018 - 03:30 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet, özel sektöre ait elektrik üretim santrallerinin arz güvenliği ve kapasite kullanımının artırılması amacıyla 1 milyar 350 milyon liralık bütçe ayırdı.
Etiketler : kömür,kömür madeni,elektrik,
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