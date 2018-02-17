Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu bütçeden 16’sı yerli kömür, 11’i doğalgaz kullanarak elektrik üreten 27 santral yararlanacak. Bu kapsamda, her ay santrallere ödenecek destek miktarı piyasa takas fiyatı, üretim maliyetleri ve üretim miktarlarına göre değişecek. Kapasite mekanizması kapsamında öncelikli olarak yerli kömür santrallerinin hak ettiği ödeme yapılacak. Toplam bütçe içinden yerli kömüre ödenen miktar çıkarıldıktan sonra kalan kısım verimlilik ve gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadıklarına bakılarak doğalgaz ve diğer santrallere ödenecek.