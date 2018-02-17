Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece Türkiye, 2017’de rüzgârda kurulu güç bakımından AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 39 ülke arasında bir basamak daha yükselerek altıncı oldu. Türkiye geçen yıl rüzgâr gücüne eklediği 766 megavatlık yeni kapasiteyle ayrıca “ilave güç” bakımından da söz konusu ülkeler arasında dördüncü oldu. Söz konusu ülkeler arasında rüzgâr kurulu gücü en yüksek ülke, 56 bin 132 megavatla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 23 bin 170 megavatla İspanya ve 18 bin 872 megavatla İngiltere takip etti.