Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

İSTANBUL

Grup olarak yıllık yüzde 23,4 büyüme ile son 10 yılın en yüksek büyüme oranını yakalayan şirket, son üç yılda Türkiye ekonomisine 32,3 milyar lira katkı sağladı. Göreve gelir gelmez entegre telekomünikasyon sektöründe liderlik hedefi koyan Turkcell’in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bundan tam 3 yıl önce sektör liderliği için 2018 yılının sonunu işaret etmiştik. Dijital servislerimiz ve data ile hedefimize beklenenden 1 yıl önce ulaşmayı başardık. Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimiz bizi dünyadaki en büyük 100 GSM operatörü arasında açık ara lider yaptı. Grup gelirleri 2017’de yüzde 23,4 büyüme ile 17, 6 milyar liraya yükseldi. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda net kârımız yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon TL oldu. FAVÖK marjı son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 35 olarak gerçekleşti. Böylece hem gelir büyümesinde hem de operasyonel kârlılıkta, yıl içinde iki defa yukarı yönde güncellediğimiz hedefleri de aşan sonuçları gerçekleştirmiş olduk” dedi.



4 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAK

Türkiye ekonomisine son 3 yılda 32,3 milyar TL’lik katkı sağladıklarını dile getiren Terzioğlu, “Son üç yıl içerisinde 10.4 milyar TL yatırım yaptık. 5.7 milyar TL lisans ve 16.2 milyar TL yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdik. 2018’de de 4 milyar lira daha yatırım yapacağız” diye konuştu. Terzioğlu 2018 hedeflerine ilişkin de şu bilgileri verdi: “2017’de oluşturduğumuz sağlam temel ve stratejimiz doğrultusunda, 2018’de de güçlü performansımızı sürdürerek grup gelirlerimizin yüzde 13-15 artmasını, konsolide FAVÖK marjının yüzde 33-35 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Müşterilerimizin bağlılığı ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmaya odaklanıyoruz. Küresel servisler sunan dijital operatör duruşumuzu güçlendirecek işlere imza atmaya yönelik var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

1,5 MİLYON YENİ ABONE

Kaan Terzioğlu, Turkcell’in müşteri bağlılığının 10 yılın en üst seviyesine çıktığını belirterek, “2017’de 1,1 milyonu mobil olmak üzere 1,5 milyon yeni müşteri kazandık. Toplam 36,7 milyon aboneye ulaştık. Mobil abonelerimizin yüzde 56’sı en az bir dijital servisimizi kullanır hâle geldi. Geride bıraktığımız yirmi ayda büyümemizin temel yapıtaşlarından biri olan 4.5G şebekemizde 30 milyon aboneye ulaştık. 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

BiP DÜNYA MARKASI

Dijital ihracata başlayacaklarını belirten Terzioğlu, “18,5 milyon aboneye sahip BiP ilk dünya markamız olacak gibi görünüyor” dedi. Dijital servislerin bir günde ortalama 1440 dakika kullanıldığını anlatan Terzioğlu, “BiP’in mesajlaşma özelliği, aralık ayında 2 milyarın üzerinde mesaj adedi ile ilk defa SMS sayısının üzerine çıktı. Müzik uygulaması olan fizy, bu yıl ilk defa canlı olarak yayınlanan konserlerle AppStore’da ilk sıraya kadar yükseldi” diye konuştu.

4,2 MİLYAR LİRA KREDİ

Esnek ödeme çözümleri sunmak amacıyla kurulan Financell, 4,3 milyon adet kredi sözleşmesi ve 4,2 milyar TL kredi portföyüne ulaştı. Böylece 2018 sonu için hedeflenen yüzde 72’lik akıllı cihaz oranına bir yıl önce ulaşıldı. Turkcell’in techfin alanındaki diğer markası Paycell ile de iki binin üzerinde üye işyerine ve 5 milyonun üzerinde müşteriye ulaşıldı. Paycell uygulaması 405 bin kez indirildi.