EBAN Başkan Yardımcısı Baybars Altuntaş, 13’ü Hazine Müsteşarlığına kayıtlı toplam 16 melek yatırım ağının bulunduğunu belirterek, “Girişimcilerin yaklaşık yüzde 2’si yatırım alabiliyor, yatırım alan her 10 girişimden ise 1 tanesi küresel anlamda başarı gösteriyor’ dedi.
Girişimciye 500 milyon avro destek
17.02.2018 - 04:22 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN) verilerine göre Türkiye’deki toplam melek yatırım tutarı 512 milyon avroya ulaştı.
Etiketler : girişimci,destek,
544260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/544260.aspx
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