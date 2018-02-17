EBAN Başkan Yardımcısı Baybars Altuntaş, 13’ü Hazine Müsteşarlığına kayıtlı toplam 16 melek yatırım ağının bulunduğunu belirterek, “Girişimcilerin yaklaşık yüzde 2’si yatırım alabiliyor, yatırım alan her 10 girişimden ise 1 tanesi küresel anlamda başarı gösteriyor’ dedi.