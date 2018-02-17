Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç Holding, 2017 yılında dev rakamlara imza attı. Holding, geçen yıl konsolide bazda 99 milyar lira gelir elde ederken, 4,9 milyar lira da net dönem kârı gerçekleştirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, dünyada ve Türkiye’de büyümenin tahminlherden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşadıklarını belirterek “Olumlu faaliyet ortamının destekleyici etkisiyle Koç Holding başarılı performansını sürdürdü. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 7,3 milyar liralık yatırımla birlikte, son 5 yıldaki yatırımlarımız kombine bazda 34 milyar lirayı aştı. Bir yandan şirketlerimizin kapasite ve verimliliğini artırırken, diğer yandan birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirdik. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



17,9 MİLYAR DOLAR DIŞ GELİR

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini, yurt dışı gelirlerinin özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Kombine ihracatlarını bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 14 artırdıklarını belirten Çakıroğlu, Arçelik’in, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladığını bildirdi.

Çakıroğlu, Hindistan’da da Tata Grubu iştiraki Voltas ile ortak üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzaladıklarını belirterek, “Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapmak için ortaklık kurdu. Otokoç ise Avis Budget Group ile birlikte Yunanistan’da Avis Budget operasyonunu satın alıyor. Bu yatırımların küresel vizyonumuza ve yurt dışındaki büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Otomotiv ihracatının yüzde 43’ü Koç’tan

Çakıroğlu “Türkiye toplam otomotiv üretiminin yüzde 45’ini, ihracatının yüzde 43’ünü gerçekleştirirken, piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerle de liderliğimizi koruyoruz. Ford Otosan’ın ürettiği Courier modeli bu sene de Türkiye’nin en çok satılan hafif ticari aracı olurken 297 bine ulaşan ihracat adedi ile şirketimiz, Türkiye’nin ihracat lideri oldu. Tofaş ise 384 bin adetlik üretimle yeni bir rekor kırarken Egea Sedan modeli, üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en çok tercih edilen binek aracı oldu. Öte yandan, TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 67’sini, ihracatın ise yüzde 87’sini gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Beko, Avrupa’daki en çok satan 2. marka

Levent Çakıroğlu, Arçelik’in 2017’de yurt içi beyaz eşya sektöründe liderliğini pekiştirdiğini ve Beko’nun Avrupa’da en çok satan ikinci marka konumunu sürdürdüğünü kaydetti. Aktif büyüklüğü 320 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin 200 milyar lira kredi hacmiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Çakıroğlu, “Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız artacak.” dedi.

Tüpraş tam kapasite ile rekor üretim yaptı

Çakıroğlu, Koç topluluğunun enerji şirketlerinden bahsederken şu bilgileri verdi: Tüpraş tam kapasite çalıştı ve 28,9 milyon ton rekor üretim gerçekleştirdi. Aygaz’ın LPG satışı 2,1 milyon tonu aştı. Opet de aynı dönemde istasyon sayısını 1560’a çıkarttı. Yenilenebilir enerjide Entek Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin işletme hakkı ihalesini 1,28 milyar lira ile kazandı.