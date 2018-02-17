Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle Bağ-Kur’a prim borcu olanların, 48 ay kredi çekip borçlarını taksitlendirerek emekli olabileceklerine işaret etti ve “Kredi sayesinde emekli olanlar, emekli maaşıyla borcunu ödeyebilecek. Aynı hak SSK’lılara da verilmeli. Bu sayede binlerce kişinin mağduriyeti giderilecek, vatandaşlar emekli olup rahatlayacak, devlet de bu sayede devlet de ilave gelire kavuşmuş olacak.” diye konuştu.