Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle Bağ-Kur’a prim borcu olanların, 48 ay kredi çekip borçlarını taksitlendirerek emekli olabileceklerine işaret etti ve “Kredi sayesinde emekli olanlar, emekli maaşıyla borcunu ödeyebilecek. Aynı hak SSK’lılara da verilmeli. Bu sayede binlerce kişinin mağduriyeti giderilecek, vatandaşlar emekli olup rahatlayacak, devlet de bu sayede devlet de ilave gelire kavuşmuş olacak.” diye konuştu.
Emeklilik kredisi herkese verilsin
17.02.2018 - 04:47 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prim borcu olan esnafa sağlanan askerlik ve doğum borçlanması kredileriyle sağlanan imkânın diğer çalışanlara da verilmesi istendi.
Etiketler : prim borcu,emeklilik,emeklilik kredisi,
544263 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/544263.aspx
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