Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliği yaptı. 222 milyon dolarlık dev krediye ilişkin anlaşma, şirket yetkililerinin katıldığı toplantıyla imzalandı. Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, törende yaptığı konuşmada, Holding bünyesindeki Turkuaz Petrol’ün 380 akaryakıt istasyonuyla Türkiye Petrollerinin (TP) 360 istasyonunun birleşeceğini belirtti ve “TP çatısı altında bir birleşme düşünüyoruz. Haziran itibarıyla birleşmenin tamamlanmasını planlıyoruz. Şu anda akaryakıt sektöründe 100’e yakın dağıtım şirketi bulunuyor. Bu kadar fazla firma olması rekabeti zorlaştırıyor. O yüzden ileride konsolidasyonlar bekliyoruz.” dedi.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de banka olarak TP’nin özelleştirilmesini desteklediklerini, Türkiye’de özel sektöre inandıklarını belirtti. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, kredi büyüklüğü bakımından önemli bir anlaşma olduğunu söylerken, TSKB Genel Müdürü Suat İnce de yatırımlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.