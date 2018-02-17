Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye genelindeki 60 İhracatçı Birliği Başkanı ve Sektör Konseyi başkanları bakanlara dileklerini iletti. TİM Başkanı Büyükekşi, 20-30 yıldır çözülmeyen sorunların son 2 yılda çözüldüğünü, 210 sıkıntının en az yarısının aşıldığını, bunun sonucunda da 2017’de 157,1 milyar dolar ihracata imza atarak büyümeye katkı sağladıklarını söyledi.



İŞTE TALEPLER

Hükûmete destekler için teşekkür eden ihracatçılar, rekor üzerine rekor kırmak için, gümrüklerdeki farklı ücretlendirmenin çözüme ulaştırılıp kaldırılmasını, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün yaygınlaştırılmasını, ihracat desteklerinin vergi hesaplamasından ayrı tutulmasını ve uluslararası standartlarda fuar merkezi dileklerini iletti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 35 milyar dolardan 158 milyar dolara ulaştığını, yapılması gerekenleri bildiklerini ifade ettiği konuşmasında, ihracat desteklerin artıracaklarını, e-Ticaret’te yüzde 80 olan desteği yüzde 100’e ulaştırmak istediklerini söyledi.