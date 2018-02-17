Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Türkiye’nin, beklenenin üzerinde bir performansa imza attığını belirterek “2017’nin yüzde 7-7,2 büyüme ile tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu yıl da büyüme, yüzde 4,5-5 seviyelerinde olur” dedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Fuat Erbil; enerji, emtia ve gıda fiyatlarındaki oynaklık ile kurlardaki hareketliliğin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyerek “Dövizde bir sakinleşme var ancak son açıklanan enflasyonun düşmüş hali bile hâlâ çift hanede. Bu sebeple yumuşak karnımız enflasyon. Yılın ikinci yarısından itibaren düşüş trendine girmesini bekliyoruz” diye konuştu.



HER SENARYOYA HAZIRIZ

Oger Telecom’un kredileri ve Yıldız Holding’in yapılandırmasına ilişkin olarak da Erbil “Türk Telekom, faaliyetlerine devam ediyor. Buradaki süreç, önemli bir stratejik varlık olduğundan dolayı yavaş sürüyor. Koordinasyonu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Birlikte çalışmalarımız sürüyor. Birazcık sabrettiğimiz takdirde işler çözülecek. Ama bankalar ihtiyatlı, tedbirlerini aldı. En kötü senaryoda bile -ki böyle bir senaryomuz yok- bankalar karşılık ayırmış durumda. Bunların en ufak bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. 2018’in ikinci yarısında da sürecin neticeleneceğini düşünüyoruz. Yıldız Holding ise dünyada önemli markalara sahip, önemli oyunculardan biri. Bankalarla en ufak bir sorunu yok. Zaman zaman şirketler, stratejilerinin önceliğine göre taktiksel kararlar alabilirler. Bunlar endişe edilecek, risk oluşturacak problem kesinlikle değildir” ifadelerini kullandı.



KÂRIMIZI DAĞITIYORUZ

Bankaların çok kâr elde ettiği eleştirilerine ilişkin olarak da Erbil, şunları söyledi: Kârımız, sektör oyuncuları olarak bünyemizde kalıyor. Sermayeye ekliyoruz, daha fazla kredi vermeye çalışıyoruz. Faizler de serbest piyasa prensipleri neticesinde oluşuyor. Enflasyonu takibe devam edeceğiz. Faizlerdeki salınım, ilk yarıda mevcut seviyelerde devam edecektir. Ama yukarı yönlü baskı da azalmıştır. Muhtemel gelişmeler olumlu yönde, aşağı olacaktır. Faiz hadlerinde bir yumuşama olacaktır.

NORMALLEŞME MORALİ

Piyasalar, siyaset tarafında yaşanan gelişmelere olumlu tepki gösterdi. Türkiye ile ABD ilişkilerinin “normalleşmesine” yönelik adımların etkisiyle, dünkü işlemlerde dolar 3,75 liranın altını, Borsa İstanbul Endeksi de 117 bin puanın üzerini gördü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “İlişkileri tekrar normalleştirme konusunda anlayışa vardık” dedi. Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının etkisiyle, güne 3,77 TL’nin üzerinde başlayan dolar gevşemeye başladı. Erken saatlerde 4,7350 lira ile yeni rekor kıran avro da, 4,70 liranın altına geriledi.

Tarıma 86 milyar TL destek

Konuttan taşıta, KOBİ’den sanayiye her sektöre kredi veren Türk bankacılık sektörü, tarıma da özel kredi paketleri ile desteğini sürdürüyor. Son 10 yılda birçok banka, 3 milyondan fazla çiftçiye kredi imkânı sundu. Bankalar, tohumdan sulama sistemi ekipmanları alımına, gübreden fide alımına, sera kurulumundan akaryakıt ve yem alımına kadar farklı alanlarda krediler sağlıyor. 2016 sonunda 71 milyar 973 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, geçen yıl 86 milyar 197 milyon liraya yükseldi. Buradaki artış yıllık bazda yüzde 19,8 olarak kayıtlara geçti.