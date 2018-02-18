Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamlarıyla birlikte Kilis’e giden Kaan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke sınırlarındaki terör unsurlarına karşı vermiş olduğu uluslararası meşru müdafaa hakkını kullanarak başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ekonomideki olumlu gelişmeler, yabancı yatırımcının ilgisi, turizmdeki olumlu artış beklentisi, işsizlik oranının düşmesi gibi birçok verinin, harekatın ekonomiye olumsuz etkisinin olmadığının ortaya koyduğunu dile getiren Kaan, Kilis’in ekonomisinin yaşanan olaylardan olumsuz yönde etkilenmemesi için de çaba sarf ettiklerini, harekat sonrası kent ekonomisinde normalleşme beklediklerini kaydetti.