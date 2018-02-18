Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nün biometrik pasaport kontrol projesi kapsamında pasaport kontrolünün yanında parmak iziyle kontrol ve yüzde 100 doğruluk sağlanan yüz tanıma sistemi hayata geçirildi. Yine üç terminalin merkezi güvenlik noktalarında toplam 13 adet sıvı patlayıcı tespit dedektörü sezon öncesinde hazır hâle getirilecek. Terminal 1, Terminal 2 ve iç hatlar terminallerinde ise merkezi güvenlik noktalarına 12 adet vücut tarayıcı sistemi yerleştirildi. Güvenlik uygulamaları kapsamında Terminal 1’deki giden yolcu Duty Free mağazası da biraz ileri alınarak yenilendi. Görme engelli yolcuların cep telefonlarına yüklenen uygulamayla terminaller içinde yönlerini bulmalarına, operasyonel alanlarla yeme-içme ve diğer ihtiyaç alanlarına destek almaksızın ulaşmalarına yardım eden bir telefon uygulaması da hayata geçirildi. Boni ve Apple işbirliğiyle dünyada bir ilk olan ‘ICF Smart Steps’ uygulaması, görme engelli yolcuların yardıma ihtiyaç duymadan güvenli şekilde seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.