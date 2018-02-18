Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanı hizmete açıldığında yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını anlatan Elvan, “Havalimanının açılmasıyla birlikte bu bölgeye ciddi bir turist akını olacak. Diğer taraftan Çeşmeli - Taşucu arasındaki otoyolun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısa süre içinde bunun da yapım ihalesine çıkacağız ve bölge altyapısını çok daha güçlendirmiş olacağız” ifadesini kullandı. Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın, Mersin ve Adana’nın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman gibi bölgedeki illere de hizmet sağlayacağını dile getirdi.