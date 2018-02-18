Havalimanı hizmete açıldığında yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını anlatan Elvan, “Havalimanının açılmasıyla birlikte bu bölgeye ciddi bir turist akını olacak. Diğer taraftan Çeşmeli - Taşucu arasındaki otoyolun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısa süre içinde bunun da yapım ihalesine çıkacağız ve bölge altyapısını çok daha güçlendirmiş olacağız” ifadesini kullandı. Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın, Mersin ve Adana’nın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman gibi bölgedeki illere de hizmet sağlayacağını dile getirdi.
Çukurova’da sıra üstyapıda
18.02.2018 - 03:35 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nı 2019’da hizmete açmayı planladıklarını belirterek, “Altyapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Muhtemelen haziran sonu itibarıyla pistler ve apron gibi tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı için 5 Mart’ta ihalemiz var” dedi.
Etiketler : lütfi elvan,
544471 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/544471.aspx
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