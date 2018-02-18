Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günde 130 bin kişilik yemeğin pişirildiği inşaat alanında, market, kafeterya ve banka şubeleri de yer alıyor. Havalimanında 3 bin 500’ü beyaz yakalı olmak üzere toplamda 35 bin kişinin çalıştığını söyleyen İGA Havalimanları İnşaatı İdari İşler Müdürü Doğan Ayar, inşaatta personele yemek, servis ve kamp hizmetleri verdiklerini aktardı. 1050 kişilik yemek ekibi ile günde 5 vardiya 130 bin kişilik yemek çıkardıklarını ifade eden Ayar “40 kişilik bir menü ekibimiz var. Onların ortak kararları ile üretime uygun olan yemekler işçiye sunuluyor. 350 kritik noktada hijyen ekipleri ile denetim yapılıyor” dedi. Ayar, 725 kişilik temizlik ordusuyla günde 25 bin kişiye çamaşırhane hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti: Çalışanlarımız için sosyal alanlarımız, halı sahalarımız, fitness merkezimiz, müzik atölyemiz, bilardo ve langırt saldnumuz, yazlık sinemamız, basketbol sahamız, kütüphanemiz, televizyon izlenebilen oyun salonlarımız var. 8 mescit ve hepsinde din görevlisi bulunuyor. Dinî gün ve gecelerde özel mevlithan getiriyoruz. 60’ı doktor toplam 200 sağlık personeli ile 6 ambulans her daim hazır bekliyor. Bankalar ATM’leriyle, PTT de mobil şubesiyle hizmet veriyor.