Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanın 3. havalimanına taşınma işlemi dev bir operasyonla gerçekleştirilecek. 30 Ekim gecesi başlayacak operasyonla uçakların bir kısmı karadan yürütülecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yüzde 80’i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı için aksama olmayacağını belirterek, “Hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak” dedi. 3. havalimanı için hava sahalarında da bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Ocak, “Yeni havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa’ya kadar, bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik kapasite artırımına gittiler” diye konuştu. Ocak yeni havalimanı için 100 hava trafik kontrolörünün eğitimlerini tamamladığını, 25 personelinin de eğitimlerinin sürdüğünü bildirdi. Ocak, “Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. ‘Eurocontrol’ raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Özellikle hava sahasında DHMİ çalışanları çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı. İnşallah, temmuz ayında uçuş kontrolleri yapılacak” ifadelerini kullandı. Ocak, taşınma işlemlerinin 30 Ekim gecesi saat 03.00’te başlayacağını ve 31 Ekim gece saat 23.55’te tamamlanacağını kaydetti.

DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt da, Atatürk Havalimanı’ndaki en büyük operasyonel faaliyete sahip olan THY’nin 31 Ekim saat 02.00’de uçuşlarını keseceğini ve 12 saat süreyle operasyon yapmadan taşınmayı sağlayacağını söyledi. Kurt, “Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de kara yolu ile olacak. İstanbul gibi son derece yoğun bir trafik üzerinden taşınma olacak. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Gişeler üzerinden olacak. Yol güzergahı üzerinde görev yapan belediye, jandarma ile tüm kamu ve kuruluşlar, AKOM’dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. Taşınmada gerekirse trafik de kesilebilecek” diye konuştu.