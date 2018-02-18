Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Unicredit Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Gianni Demichelis, Türkiye’nin 130 milyar doları kamu, 308 milyar doları özel sektör olmak üzere 438 milyar dolar dış borcu bulunduğunu belirterek, “Bana göre borcun miktarı önemli değil. Borçlanmanın miktarına değil nereye harcandığına bakılmalı” dedi. Türkiye’yi öne çıkaran ekonomik dinamikler ve muhtemel riskler, “Live Consulting Academy” tarafından düzenlenen “İçsel Ekonomi” başlıklı etkinlikte masaya yatırıldı. Burada konuşan Demichelis, şunları söyledi: Türkiye’nin en büyük sermayesi, eğitimli genç nüfusu. Bir diğer avantajını da tarihî geçmişi ve jeopolitik konumu oluşturuyor. Büyük bir imparatorluğun varisi olan ülkenizin çok önemli birikimi var. Ekonominiz çok dinamik. Yüzde 10 büyümeler konuşulabiliyor. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Türkiye, önümüzdeki 5 yılda ekonominin gereklerini yerine getirirse büyük bir sıçrama yakalayabilir. Aksi takdirde kaybeder ve bir daha da böyle bir şans yakalayamaz.