Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Türkiye’nin doğalgaz tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artışla 53 milyar 484 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde ithalat da yüzde 19,2 artarak, 55 milyar 250 milyon metreküp oldu. Bu arada kuraklık, Türkiye’deki hidroelektrik üretimini de etkiledi. Söz konusu azalıştan kaynaklanan enerji açığı, doğalgaz çevrim santrallerinden karşılandı. Geçen yıl, Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı doğalgaz tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 24’lük artışla 19 milyar 857 milyon metreküpe ulaştı. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın, toplamdaki payı, yüzde 35,5’ten yüzde 37,1’e çıktı. Aynı dönemde, Türkiye’deki doğalgaz abone sayısı ise, 1 milyon 114 binlik artışla, 13 milyon 610 bine yükseldi. Öte yandan Rusya’dan geçen yıl gerçekleştirilen doğalgaz ithalatı da, önceki yıla göre yüzde 16,7 yükselişle, 28 milyar 636 milyon metreküpe yükseldi.