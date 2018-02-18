Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, Türkiye’nin küresel elçilerine önemli bir desteği daha devreye aldı. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan, “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde” yapılan değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Turquality Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin, hedef ülkelerde ‘franchise’ olarak faaliyete geçirecekleri mağazaların kira giderlerine yüzde 50 destek sağlanacak. Söz konusu destek azami 100 mağaza için ve her şubeye en fazla 2 yıl süreyle verilecek. Mağaza başına destek tutarı hesaplanırken de, yıllık kirası azami 800 bin lira olarak dikkate alınacak. Tescili aynı şirket üzerine olan, en fazla iki marka destek kapsamına alınabilecek. Destek unsurlarından yararlanmak için şirketlerin Ekonomi Bakanlığına başvurması yeterli olacak.