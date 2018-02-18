Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin vitrine çıktığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), ziyaretçi ve katılımcılardan geçer not aldı. Geçen yıl mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF’17) sonuç raporuna göre; fuarı 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan, 133 heyet ziyaret etti. 116 ülkeden ziyaretçi ağırlayan ve 50 ülkeden katılım gösterilen IDEF’e; 1 cumhurbaşkanı, 26 bakan, 6 genelkurmay başkanı, 17 bakan yardımcısı, 5 genelkurmay başkan yardımcısı, 10 kuvvet komutanı ve 14 müsteşar ile çok sayıda sivil ve askerî tedarik makamı iştirak etti. 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firmaya ev sahipliği yapan fuarda, önemli ticari bağlantılar kuruldu ve 50 imza töreni gerçekleştirildi. Yoğun ilgi toplayan fuar, 65 bin 782 kişi tarafından ziyaret edildi.