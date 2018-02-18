Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta ilk sırayı 61 milyon 443 bin dolarla Almanya alırken, bu ülkeyi 24 milyon 354 bin dolarla Cezayir ve 23 milyon 539 bin dolarla İtalya izledi. Bu sonuçlarla makine ve aksamları; zeytin ve zeytinyağı ile deri ve deri mamüllerinden sonra ihracatı en hızlı artan 3’üncü sektör oldu. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’de makine ve aksamları alanında 13 bin firmanın faaliyet gösterdiğini aktardı. Bunun sadece 200’ünün ihracatı sürüklediğini dile getiren Dalgakıran, “Kilogram başına ortalama 6 dolar gelir elde ediyoruz. Kilogram değeri 100 dolar olan makine ihracatı da yapıyoruz. Ama sayısı çok az. Bunların artması gerekiyor. İhracatın yarısı Avrupa pazarına. Türk makinesi kaliteli olduğu için, Avrupa bizi tercih ediyor” dedi.