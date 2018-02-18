Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan Büyükekşi, “Yaklaşık 10 yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığını yürütüyorum. Çok ödül aldım ama bu ödül benim için çok farklı. Biz çalışmalarımızda her zaman gençliğe, yeniliğe vurgu yapıyoruz. 23 yaşında üniversiteden mezun olduğum zaman, hemen kendi şirketimi kurdum. Gençlere önerim, girişimcilik ruhuyla hayallerinin peşinden gitmeleridir” diye konuştu. Söz konusu ödül, geçmiş yıllarda Süreyya Ciliv, Oya Eczacıbaşı, Dr. Mehmet Öz, Hamdi Ulukaya ve Hakan Ateş’e de verilmişti.